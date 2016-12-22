Москва и Киев признали необходимость нового соглашения по транзиту газа

Россия и Украина признали необходимость разработки нового соглашения по транзиту газа после 2020 года, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

По словам Шефчовича, ключевым вопросом, который обсуждался на трехсторонней встрече ЕС, России и Украины в Берлине, была возможность заключения в начале 2020 года долговременного и экономически обоснованного соглашения о транзите российского газа через Украину в ЕС. «Я ценю участие России и Украины на высоком уровне, обе страны решили, что необходимо запустить этот процесс [разработки нового соглашения по транзиту газа] <...>. Я уверен, что подобное соглашение в интересах всех сторон», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

Шефчович подчеркнул, что трехсторонний формат является наиболее эффективным для решения газовой проблемы. Встреча представителей ЕС, России и Украины по транзиту газа состоялась в Берлине 17 июля.

Действие контракта на транзит газа из России через Украину в Евросоюз истекает в 2019 году. О том, что Москва готова рассмотреть возможность поставок газа через украинскую территорию с 2020 года при их экономической целесообразности в феврале, заявил президент Владимир Путин и подтвердил в апреле глава «Газпрома» Алексей Миллер. В то же время Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за (с учетом долга украинской компании — около $2,6 млрд). Чтобы обеспечить взыскание средств с российской компании, «Нафтогаз» инициировал арест европейских активов «Газпрома», однако последнему в итоге удалось приостановить решение суда. Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом одним из условий продолжения транзита газа через Украину назвал урегулирование спора украинской и российской газовых монополий.



