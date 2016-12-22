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«Нафтогаз» назвал условия диалога с «Газпромом» по мировому соглашению
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«Нафтогаз» назвал условия диалога с «Газпромом» по мировому соглашению
Бизнес, 18:47
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«Нафтогаз» назвал условия диалога с «Газпромом» по мировому соглашению
Глава «Нафтогаза» обвинил «Газпром» в попытке затянуть время до окончания строительства «Северного потока-2». Предложения о мировом соглашении в Киеве согласны рассматривать лишь при отсутствии помех переговорам о новом контракте
Подготовительные работы для прокладки труб газопровода «Северный поток-2» (Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС)

Трехсторонние переговоры (в формате Россия — Европейский союз — Украина) о судьбе газовых контрактов власти России используют в качестве «дымовой завесы», прикрывающей строительство идущего в обход Украины газопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

​В сообщении «Нафтогаза» подчеркивается, что проведенную накануне, 17 июля, в Берлине встречу, в которой принимали участие представители Украины, России и Еврокомиссии, нельзя назвать результативными переговорами и что виной тому — «неконструктивная позиция российской стороны».

​«Вся нынешняя политика Москвы в энергетической сфере сводится к мантре «дайте нам достроить трубу, а там посмотрим». Газпромовцы делают и будут делать все для затягивания переговоров по контракту на транзит», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В пресс-службе компании отметили также, что «Газпром» тянет время в надежде дождаться очередных выборов на Украине, которые могут изменить ее политический курс. Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта, а парламентские — 27 октября 2019 года.

По словам главы украинской компании Андрея Коболева, в таких условиях вести с проигравшим спор в Стокгольмском арбитраже переговоры о мировом соглашении — значит просто терять время.

Россия будет экспортировать газ через Украину по «европейскому» контракту
Бизнес

«Мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом [соглашении], но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — заявил Коболев.

Накануне, 17 июля, вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович назвал трехсторонний формат переговоров наиболее эффективным для решения газового спора между Россией и Украиной.

«Я ценю участие России и Украины на высоком уровне, обе страны решили, что необходимо запустить этот процесс [разработки нового соглашения по транзиту газа] <...>. Я уверен, что подобное соглашение в интересах всех сторон», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

Действие контракта на транзит газа из России через Украину в Евросоюз истекает в 2019 году. 16 июля после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить срок действия контракта в случае урегулирования спора «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитражном суде.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. С учетом долга украинской компании причитающаяся к выплате сумма составляет около $2,56 млрд.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Нафтогаз Украины» , Украина
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