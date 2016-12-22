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Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида
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Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида
Общество, 00:21
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Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида

Адвокат Юрий Манукян получил уведомление об отмене дела о сбыте психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая пыталась продать клизмы с диазепамом. Об этом он рассказал РБК.

В МВД сообщили, что уголовное дело прекращено 6 июля, но позже женщина рассказала, что ее продолжают вызывать на допросы.«Точка в деле Катерины Конновой еще не поставлена. Постановление о возбуждении уголовного дело отменено, но УВД по Центральному округу ведет дополнительную доследственную проверку. По результатам возможен отказ или возбуждение [нового] уголовного дела», — пояснил адвокат.

Если бы это лекарство было доступно в России, Коннова купила бы его абсолютно легально и знала бы о наличии в его составе психотропного вещества, полагает Манукян.

«Победа будет только, когда упростят законодательство для получения лекарств таким же мамам, как Екатерина, нуждающимся в лекарствах людям, но в силу бюрократии не имеющим к ним доступ», — считает адвокат.

Как сообщил РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов информация о том, что власти продолжают расследовать уголовное дело в отношении Конновой, не соответствует действительности.

По его словам, 16 июля 2018 года Коннова вместе с адвокатом были вызваны к следователю, где и она, и адвокат были уведомлены о том, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено. В МВД добавили, что адвокат в среду, 18 июля прибыл в управление и получил этот документ.

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Коннову задержали 18 июня за попытку продать микроклизму с диазепамом. Это психотропный препарат, который используется в качестве средства против судорог. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В разговоре с РБК она объяснила, что купила клизмы для своего сына, но со временем эффект от лекарства снизился и она решила его продать. Уполномоченный по правам ребенка в Москве

Против уголовного дела в отношении Конновой выступили уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова и детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. 5 июля расследование дела взяла на свой контроль Генпрокуратура.

МВД опровергло продолжение расследования дела против Екатерины Конновой
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6 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал обратить внимание на дело Конновой, отметив, что «здесь не должно быть места формальному подходу. В тот же день официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дело прекращено.

18 июля Коннова сообщила, что несмотря на закрытие дела, ее продолжают вызывать на допросы. «Вызвали в понедельник на допрос в центральное УВД, где заново я проходила всю экзекуцию. Также там сообщили, что постановление не пришло, так как адвокат должен написать и напомнить о его выдаче», — рассказала она.

Теги: уголовное дело , психотропные вещества , МВД России
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