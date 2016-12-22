Генпрокуратура взяла на контроль дело против матери ребенка-инвалида

Генеральная прокуратура возьмет на контроль расследование дела о продаже психотропного препарата матерью ребенка-инвалида в Москве. Об этом РКБ заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович попросил прокуратуру прекратить дело в отношении матери ребенка-инвалида. «Я обратился в прокуратуру с тем, что очевидно, по всей информации, нет злого умысла. Ясно, что это ситуация другого плана», — заявил он.

Накануне детский хоспис «Дом с маяком» сообщил, что мать неизлечимо больного ребенка Екатерина Коннова может попасть в тюрьму за попытку продать несколько оставшихся после курса лечения сына микроклизм с психотропных веществом диазепамом. При попытке продажи она была задержана полицией. Ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник в ГУ МВД по Москве подтвердил РБК, что задержанная полицией женщина за попытку сбыта диазепама — это Екатерина Коннова. В разговоре с РБК женщина сообщила, что продала клизмы после того, как они перестали помогать ее сыну с ДЦП.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика.