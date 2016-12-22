«Интер РАО» прекратило полномочия члена правления Мирсияпова

ПАО «Интер РАО» избрало членом правления Александру Панину, ранее отвечавшую в компании за оптовый энергорынок. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Ранее источники «Коммерсанта» и «Интерфакса» сообщали, что Панина возглавит блок экспорта и импорта электроэнергии, который ранее курировала подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан. Эту информацию подтвердил источник РБК.

В сообщении указано, что также были досрочно прекращены полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова, который с июня отвечал за направление GR.

Цуркан арестовали в середине июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. В посольстве республики в Москве сообщали РБК, что у Цуркан есть румынское гражданство. Позднее в Бухаресте признали Цуркан гражданкой Румынии. По словам министра иностранных дел страны Теодора Мелешкана, у Цуркан «несколько паспортов». По словам источника РБК в одной из российских спецслужб, женщину подозревают в передаче румынским властям информации о поставках электроэнергии в Крым и Донбасс. Эти данные подтвердили РБК два чиновника, знакомых с подготовкой территориальных схем электроснабжения.