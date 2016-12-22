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Суд ограничил ознакомление Серебренникова с материалами уголовного дела
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Суд ограничил ознакомление Серебренникова с материалами уголовного дела
Дело Серебренникова, 17 июл, 22:42
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Суд ограничил ознакомление Серебренникова с материалами уголовного дела

Басманным судом вынесено постановление об ограничении обвиняемого в хищении госсредств режиссера Кирилла Серебренникова и его защитников в ознакомлении с материалами уголовного дела до 1 сентября 2018 года, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

9 июля Мосгорсуд отменил предыдущее постановление Басманного суда об ограничении сроков ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум до 19 июля.

13 июля следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову и до 22 августа, а Апфельбаум — до 19 сентября. 16 июля Мосгорсуд продлил ограничение свободы бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину до 19 октября и 18 сентября соответственно. Еще один фигурант дела, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, находится в розыске.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении субсидий от Минкультуры на сумму 133 млн руб. Эти деньги государство дало на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Серебренников своей вины не признает и называет дело «сфабрикованным» и направленным на уничтожение как его самого, так и связанных с ним людей.

Теги: «дело Серебренникова» , Уголовное дело , Басманный суд
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