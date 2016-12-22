Двум фигурантам дела «Седьмой студии» продлили домашний арест

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Итину срок продлен до 18 сентября, Масляевой — до 19 октября», — сообщили в пресс-службе.

Ранее следствие попросило продлить домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа, а также директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум до 19 сентября. В конце мая Мосгорсуд уже продлял домашний арест продюсеру Юрию Итину до 19 июля. При этом еще один фигурант дела, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, объявлена в розыск.

Режиссер Серебренников назвал дело «Седьмой студии» сфабрикованным и заявил, что оно направлено на уничтожение связанных с ним людей и его самого.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в мошенничестве с субсидиями от Минкультуры на сумму 133 млн руб. Деньги были выделены на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.