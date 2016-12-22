Суд отменил Серебренникову и Апфельбаум ограничение сроков изучения дела

Мосгорсуд отменил ограничение сроков ознакомления с делом режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, сообщили РБК в пресс-службе суда
«Постановление Басманного суда Москвы об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля отменить, передать материалы дела в Басманный суд для рассмотрения в ином составе», — заявила судья, сообщает «РИА Новости».
В своем заключительном слове Серебренников просил снять ограничение срока по прочтению «этого увлекательнейшего дела».
30 мая Басманный суд Москвы ограничил до 19 июля срок ознакомления Серебренникова и Апфельбаум с материалами дела «Седьмой студии». Тогда представитель режиссера сказал, что Серебренников с марта успел ознакомиться только с 76 томами дела, ему еще осталось прочесть 160 томов дела и ознакомиться с вещдоками. Тогда режиссер просил ограничить срок 1 августа, добавив, что читать больше двух томов в день ему сложно.
Серебренников обвиняется в хищении 133 млн руб., которые государство выделило на проект «Седьмая студия». Также по делу проходят экс-глава департамента господдержки искусства Минкультуры и директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший генпродюсер организации Екатерина Воронова.