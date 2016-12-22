Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову

Следователи попросили продлить домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о помещении режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест 23 августа 2017 года. Таким образом, мера пресечения в случае очередного продления ареста будет действовать в отношении Серебренникова почти год.

Кроме того, следователи попросили продлить срок домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум до 19 сентября. Заседание по поступившим в суд ходатайствам следствия пройдет 18 июля.

«Кроме того, из Мосгорсуда поступил материал об ограничении в ознакомлении с материалами дела обвиняемого Серебренникова и его адвокатов, пересмотр которого назначен на 16 июля», — сообщили в инстанции.

В минувший понедельник Мосгорсуд отменил ограничение сроков ознакомления с делом Серебренникову и Апфельбаум и вернул материалы дела в первую инстанцию. Ранее, на заседании 30 мая, суд ограничил сроки ознакомления до 19 июля. Тогда представитель режиссера сказал, что Серебренников с марта успел ознакомиться только с 76 томами дела, ему еще осталось прочесть 160 томов и ознакомиться с вещдоками.

Домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии» был продлен 18 апреля: Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум до 19 июля, Юрию Итину — до 24 мая. Алексею Малобродскому — арест в СИЗО до 19 июня.

Фигурантам дела вменяют мошенничество на 133 млн руб. с субсидиями, которые выделило «Седьмой студии» Минкультуры на проект «Платформа». По делу проходят Серебренников, экс-гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева, директор РАМТ Софья Апфельбаум, курировавшая проект «Платформа», когда она была сотрудником Минкультуры, и продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая объявлена в розыск.