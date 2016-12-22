Россия затребовала у Лондона данные о найденном в Эймсбери веществе

Российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей предоставить сведения о веществе, обнаруженном в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери британца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.

«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — говорится в сообщении.

Ранее британская полиция сообщила об обнаружении в доме отравившегося в Эймсбери Чарли Роули небольшой бутылки, в которой содержался «Новичок». Находку отправили в лабораторию Портон-Даун на экспертизу. Ранее следствие установило, что жертвы отравления, вероятнее всего, дотрагивались до емкости с «Новичком».

В начале июля стало известно об отравлении Дон Стерджес и Чарли Роули, проживающих в Эймсбери, недалеко от Солсбери. Они были госпитализированы без сознания. 8 июля Стерджес скончалась. Роули позднее пришел в себя, после чего с ним побеседовали следователи.

После отравления министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле​». В Скотленд-Ярде также допустили связь данного инцидента с отравлением в Солсбери «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба они остались в живых.