Министр обороны Британии обвинил Россию в нападении на земле королевства

«Эта атака привела к смерти гражданина Британии», — заявил Гэвин Уильямсон, комментируя смерть Дон Стерждес. Министр считает, что весь мир должен осудить Россию в этой ситуации

Гэвин Уильямсон (Фото: Simon Dawson / Reuters )

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле​». Так министр, выступая в парламенте, ответил на вопрос об угрозе для жителей королевства после смерти Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом, сообщает Reuters.

44-летняя британка скончалась 8 июля в больнице. Правоохранительные органы расследуют ее гибель как убийство. Об отравлении Стерджес и 45-летнего Чарли Роули стало известно 30 июня, их нашли без сознания в городке Эймсбери. Роули находится в больнице в критическом состоянии.

«Реальность в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон. «Думаю, что весь мир объединится с нами в осуждении этого», — добавил министр.

Неясно, имел в виду Уильямсон отравление Сергея и Юлии Скрипаль или же инцидент в Эймсбери, отмечает Reuters.

Посольство Великобритании в Москве отказалось прокомментировать заявление министра обороны, переадресовав вопросы к оборонному ведомству.

Пресс-служба посольства при этом предоставила РБК заявление главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу. По его данным, расследование покушения на Сергея и Юлию Скрипалей продолжается, следователи оценивают все имеющиеся доказательства.

«Возможность того, что эти два расследования могут быть связаны, также явно является ключевым направлением расследования для полиции», — указывается в заявлении. «Тем не менее, важно, чтобы расследование велось только на основании имеющихся доказательств и фактов», — подчеркивает Басу.

РБК запросил комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Отравлением Стерджес и Роули занимается контртеррористическое отделение британской полиции.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что жертвы отравления в Эймсбери, скорее всего, прикасались к емкости, в которой было отравляющее вещество.

Следователи пока не установили, было ли это вещество «Новичком», которым были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь, но связь между двумя инцидентами является рабочей версией полицией. Однако до этого министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что пара в Эймсбери была отравлена тем же веществом, что Сергей Скрипаль и его дочь. В то же время Джавид отметил, что Лондон не намерен делать преждевременные выводы и вводить новые санкции против России.