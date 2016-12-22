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Следователи впервые поговорили с выжившим после «Новичка» британцем
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Следователи впервые поговорили с выжившим после «Новичка» британцем
Политика, 11 июл, 14:15
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Следователи впервые поговорили с выжившим после «Новичка» британцем
Отравившийся «Новичком» британец Чарли Роули, который накануне вышел из комы, дал первые показания полиции. Следователи считают, что беседы продолжатся, когда у Роули восстановится память
Чарли Роули (Фото: Charles Rowley / Facebook)

Сотрудникам антитеррористических служб удалось пообщаться с отравившимся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери Чарли Роули, сообщает издание The Guardian. Роули пришел в себя 10 июля после длительного пребывания в коме в результате отравления.

По информации издания, Роули начал отвечать на вопросы следователей. О результатах беседы информации нет. Однако следователи считают, что им нужно подождать еще несколько дней, пока память Роули восстановится и он сможет сконцентрироваться на вопросах, которые ему задают. «Любой контакт офицеров с Чарли будет осуществляться в тесной консультации с больницей и его врачами. Мы не будем давать дальнейших комментариев по поводу нашего контакта с Чарли», — заявил представитель полиции.

Следствие хочет получить ответ на главный вопрос: где и когда Роули и 44-летняя Дон Стерджес имели контакт с контейнером, в котором был «Новичок». Стерджес после отравления так и не пришла в себя, она скончалась 8 июля.

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Стерджес и Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. По информации британских правоохранительных органов, Стерджес страдала от алкогольной зависимости, а Роули в полиции называли героиновым наркоманом. После проведения анализов британские власти заявили, что пара получила отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее, в марте 2018 года, таким же агентом были отравлены в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По предварительной версии полиции, Роули и Стерджес не были объектами покушения. Следователи считают, что они могли случайно столкнуться с «Новичком».

9 июля глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что жертвы отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» из Эймсбери, вероятнее всего, дотрагивались до емкости с отравляющим веществом. По его словам, смерть Стерджес свидетельствует о том, что она и Роули подверглись воздействию «высокой дозы» нервно-паралитического вещества. По словам Басу, рабочая версия полиции заключается в том, что их отравление связано с более ранним отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, как уточнил Басу, следователи пока не могут сказать, был ли «Новичок», которым отравилась пара из Эймсбери, тем же самым, которым отравились Скрипали.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: отравление , Великобритания , спецслужбы
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