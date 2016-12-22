Полиция заявила о контакте пары из Эймсбери с емкостью с «Новичком»

По версии силовиков, отравившиеся «Новичком» в Эймсбери контактировали с емкостью, содержащей отравляющее вещество. Следователи склоняются к тому, что данный инцидент связан с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль

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Британская полиция считает, что жертвы отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» из Эймсбери, вероятнее всего, дотрагивались до емкости с отравляющим веществом. Об этом в понедельник сообщил глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу, сообщает Associated Press.

По его словам, смерть Дон Стерджес, скончавшейся 8 июля в больнице, свидетельствует о том, что она и ее партнер Чарли Роули подвергались действию «высокой дозы» нервно-паралитического вещества. По словам Басу, рабочая версия полиции заключается в том, что их отравление связано с более ранним отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, как уточнил Басу, следователи пока не могут сказать, были ли «Новичок», которым отравилась пара из Эймсбери, тем же самым веществом, которым отравились Скрипали, добавляет Reuters.

Представитель полиции добавил, что более сотни полицейских в настоящее время работают над тем, чтобы установить все районы, в которых Стерджес и Роули побывали до того, как отравились. Поиск сосредоточен в местах их проживания и в парке в Солсбери.

В более ранних заявлениях британской полиции говорилось, что пара из Эймсбери подверглась действию нервно-паралитического агента после контакта с зараженным предметом. Что именно это был за предмет, не сообщалось. Версию о том, что это могла быть именно емкость с веществом, ранее высказывали источники ряда британских СМИ, в том числе The Sun и Guardian. Источник последней в британском правительстве подчеркивал, что следствие так и не нашло емкость, в которой хранился «Новичок» во время первого отравления. «Возможно, пара вступила с ним в контакт», — говорил собеседник.

Отравление 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули из Эймсбери, расположенного недалеко от Солсбери, произошло в конце июня. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. 8 июля женщина скончалась.