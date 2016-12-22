Трамп пообещал «разобраться с Сирией» во время разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп не рассчитывает на многое от саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, но планирует разобраться в том числе с сирийским вопросом. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, передает корреспондент РБК.

«Мы едем на эту встречу, не рассчитывая на многое. Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы», — сказал он.

Политик добавил, что стороны обсудят и другие темы, включая Украину.

​«Я говорил, что очень обеспокоен трубопроводом (газопровод «Северный поток-2»), потому что он мне не нравится», — добавил Трамп.

Встреча Путина и Трампа состоится в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

Ранее в Брюсселе Трамп призвал НАТО обратить внимание на строительство газопровода «Северный поток-2» и назвал ФРГ российской «заложницей». Он назвал грустным тот факт, что Москва будет поставлять газ Берлину на «миллиарды и миллиарды» долларов.

Кроме того, Трамп выразил надежду наладить отношения между альянсом и Россией. «Я надеюсь, что мы сможем ужиться с Россией», — отметил он. Также он назвал Путина своим конкурентом, а не врагом, отметив, что надеется когда-нибудь подружиться с ним.

Отвечая на вопрос журналистки из Финляндии, что могло бы стать конечной целью саммита Трампа и Путина в Хельсинки, американский лидер предложил несколько вариантов. Среди них — прекращение войн и конфликтов, отказ всего мира от ядерного оружия. Также Трамп предложил поискать лекарство от каждой известной людям болезни.