«Мы сможем ужиться с Россией»: главные заявления Трампа на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию во время проходящего в Брюсселе саммита НАТО. Его главные заявления — в обзоре РБК

Дональд Трамп во время выступления на саммите (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

«Я думаю, что НАТО сейчас гораздо сильнее, чем было два дня назад. Сделан существенный прогресс. Все [страны — участники альянса] договорились увеличить свои расходы на оборону до невиданного ранее уровня. [Сейчас] лишь пять из 29 стран выполняют свои обязательства [по расходам на оборону], которые составляли 2% от ВВП. Теперь эти обязательства вырастут. Значительно выше этой цифры».

О возможном выходе США из НАТО

«Я думаю, что, вероятно, смогу [вывести США из НАТО без одобрения конгресса]. Но в этом нет необходимости».

«Путин мой друг? Нет, я его недостаточно хорошо знаю. Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь он может стать и другом. Он мой конкурент. Я надеюсь, что мы поладим. Мне кажется, мы ладим друг с другом. Но он мой конкурент. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это конкуренция, а не вопрос дружбы или вражды».

«Я надеюсь, что мы сможем ужиться с Россией. Вероятнее всего, сможем. Те, кто находятся в зале, думают так же».

О предстоящем разговоре с Путиным

«Мы встречаемся с президентом Путиным в понедельник [16 июля]. И мы едем на эту встречу, не рассчитывая на многое. Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы [президента США в 2016 году]. Я задам этот вопрос снова. Мы будем говорить и о других вещах, обсудим Украину. Мне очень интересно, что он об этом скажет.

Он может отрицать [факт вмешательства в ход президентской кампании в США]. И что мне делать? Все, что я могу сделать, это сказать: «Делали ли вы это?» и «Больше так не делайте».

Они [лидеры стран НАТО] поблагодарили меня за [предстоящую] встречу с Путиным и высказали свои лучшие пожелания. Посмотрим, как пройдет встреча. Возможно, она приведет к чем-то очень продуктивному».

«Ну я не могу сказать, какова конечная цель. Ну какая конечная цель… Давайте посмотрим. Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире — это и будет конечной целью. Хорошо? Никаких больше войн, проблем, конфликтов. Давайте найдем лечение каждому известному человечеству заболеванию. Это и будет моей конечной целью. Давайте начнем с этого».

О Крыме

«Это [присоединение Крыма к России] произошло во время [президентства] Барака Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил. Но я не рад ситуации вокруг Крыма. И я пока не могу предположить, как эта ситуация будет развиваться дальше.

Многие любят говорить о Крыме, но факт заключается в том, что русские строят мосты к Крыму. Совсем недавно они открыли огромный мост, который начали строить много лет назад. Я предполагаю, что они строят базу для подводных лодок».

О «Северном потоке-2»

«Возможно, что все [члены НАТО] наладят отношения с Россией, тогда газопровод [«Северный поток-2»] будет представлять куда меньше проблем. Нам все еще предстоит решить этот вопрос».

О миграции

«Европейский союз должен быть очень осторожным в вопросе миграции, потому что она захлестывает Европу. Я сказал это громко и четко».

О Германии

«Они с нами не хорошо обходятся в области торговли, но я думаю, что и это тоже изменится. Я думаю, мы это увидим, потому что 25 июля они приедут, чтобы начать со мной переговоры. И если они не будут вести эти переговоры добросовестно, [США] придется что-то предпринять в отношении миллионов машин [из Германии], которые попадают в нашу страну и облагаются очень низкими пошлинами».