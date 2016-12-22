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CNN сообщил о сборе Mail.ru данных пользователей Facebook
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CNN сообщил о сборе Mail.ru данных пользователей Facebook
Технологии и медиа, 08:46
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CNN сообщил о сборе Mail.ru данных пользователей Facebook
Телеканал назвал Mail.Ru Group «связанной с Кремлем» и рассказал, что она легально собирала данные пользователей Facebook, а два приложения компании получили право сбора данных уже после прекращения этой практики
Фото: Jon Nazca / Reuters

«Связанная с Кремлем компания» получала доступ к персональным данным пользователей Facebook уже после того, как политика социальной сети в отношении передачи такой информации третьим лицам была изменена, пишет CNN.

В материале телеканала речь идет о Mail.Ru Group, которая разработала для Facebook сотни приложений, позволявших собирать персональные данные пользователей. Это происходило до 2015 года, когда соцсеть легально позволяла сторонним приложениям собирать данные пользователей. После изменения политики Facebook доступ к персональным данным для приложений был закрыт, однако два приложения Mail.Ru Group, пишет CNN, еще в течение двух недель с разрешения социальной сети могли собирать такую информацию.

В статье упоминается письмо Facebook в конгресс США, в котором говорилось, что после мая 2015 года, когда вступил в силу запрет, социальная сеть предоставила доступ приложениям 61 компании, в том числе Mail.Ru Group.

«Дырявый» Facebook: что партнеры соцсети делают с данными пользователей
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Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг рассказал, что у руководства соцсети нет никаких оснований полагать, что Mail.Ru Group ненадлежащим образом воспользовалась полученными данными. Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время в Facebook проводится расследование, которое касается и Mail.Ru Group, наряду с другими компаниями.

В своем письменном заявлении, которое было направлено в CNN, Арчибонг более развернуто пояснил позицию соцсети. «Facebook является глобальной компанией с пользователями по всему миру, поэтому мы работаем с разработчиками во всем мире, чтобы предоставить наши услуги людям во всем мире. Это происходит при условии, что разработчики придерживаются политики нашей компании. Mail.ru является одной из пяти крупнейших интернет-компаний в мире, она уже много лет создает приложения для платформы Facebook и других платформ, включая iOS и Android. Мы не нашли никаких признаков злоупотреблений Mail.ru. Если мы обнаруживаем злоупотребления, мы закрываем таким разработчикам доступ к соцсети», — пояснил Арчибонг.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер, партия которого уже второй год ищет доказательства сговора президента-республиканца Дональда Трампа с Кремлем, заявил, что отношения Facebook и Mail.Ru Group заслуживают дальнейшего изучения. «За последние полгода мы узнали, что у Facebook был слабый контроль за сбором и использованием пользовательских данных третьими лицами. Сейчас мы узнали, что крупнейшая технологическая компания России, руководители которой имеют тесные связи с Владимиром Путиным, потенциально имела сотни интегрированных с Facebook приложений, собирающих пользовательские данные. Если это верно, нам необходимо определить, какие сведения о пользователе были переданы Mail.ru и что, возможно, было сделано с полученными данными», — сказал Уорнер.

Mail.Ru Group заявила, что компания готова пройти технический аудит. «Facebook не нашел никаких признаков некорректного использования данных с нашей стороны, как мы и заявляли. При этом мы готовы пройти технический аудит по этому вопросу, который потребуется нашим американским партнерам. Важно подчеркнуть, мы не использовали никакие пользовательские данные из Facebook, кроме как в коммерческих интересах при продвижении своих продуктов внутри этой социальной сети», — говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.

Скандал, который назвали «утечкой данных», разразился после того, как стало известно, что компания Cambridge Analytica, работавшая во время выборов на Трампа, пользовалась собранными на Facebook данными для политической агитации. В ходе предыдущих избирательных кампаний, когда президентом два раза подряд становился демократ Барак Обама, сбор данных и их использование в политических целях не вызывали интереса и не становились поводом для расследований конгресса. Так, 28 января 2013 года, через неделю после инаугурации Обамы на второй срок, NBC News сообщил, что штаб демократов передал сторонней организации персональные данные миллионов американцев, которые были собраны в том числе из соцсетей.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Балашова.
Теги: Mail.Ru Group , Facebook , данные пользователей
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