Цукерберг рассказал об утечке своих персональных данных в Facebook

Cambridge Analytica, получившая доступ к данным 84 млн пользователей Facebook, завладела и данными основателя соцсети Марка Цукерберга. Несмотря на это он вновь заявил о готовности компании обеспечить безопасность информации

Марк Цукерберг (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Глава и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признался, что сам оказался в числе 87 млн пользователей, чьи данные оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica, которая занималась составлением психологических портретов избирателей в США. Об этом Цукерберг сообщил на слушаниях в конгрессе, передает Reuters.

Рассказывать подробности того, как его данные попали в распоряжение компании Cambridge Analytica Цукерберг не стал. Однако основатель соцсети подтвердил, что его персональные данные также подверглись утечке.

При этом он опроверг предположение конгрессменов, что соцсеть не в состоянии обеспечить защиту данных пользователей. «Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook... есть контроль. Прямо здесь. Не где-то там в параметрах настройки, а прямо тут», — заверил он.

Цукерберг опроверг возможность того, что Facebook собирает информацию о пользователях, используя микрофоны мобильных устройств. Также он заявил, что не обладает информацией о существовании так называемых «теневых профилей» — так в американских СМИ называют совокупность данных об активности пользователей в Интернете, которые, предположительно, собирают крупные компании. В то же время Цукерберг подтвердил, что Facebook собирает информацию о пользователях, которые не имеют аккаунтов в соцсети. Отвечать на вопрос о том, может ли человек удалить эти данные он не стал.

До этого, 4 апреля, руководство Facebook признало, что соцсеть сканирует личные сообщения пользователей для того, чтобы отфильтровывать противоправный контент. «Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей», — рассказала представитель Facebook Messenger.

Facebook и ее основатель Марк Цукерберг в марте оказались в центре скандала после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к персональным данным пользователей. Эти данные компания могла использовать для политической рекламы во время предвыборной кампании в США в 2016 году. 4 апреля компания Facebook признала, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей.