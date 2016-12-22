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Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей
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Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей
Бизнес, 23:29
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Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей

Социальная сеть Facebook заявила об ограничении доступа сторонним приложениям к данным пользователей, которой они делятся в группах и событиях в соцсети. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы хотим сообщить вам об изменениях, которые мы внесли для того, чтобы защитить ваши данные в Facebook», — отметили в компании. «С сегодняшнего дня приложения, использующие программный интерфейс API, больше не смогут получать доступ к списку гостей или сообщениям на стене события. В будущем доступ к событию будут получать только те приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сторонние приложения больше не смогут получить доступ к списку участников группы. «Также мы больше не будем разрешать приложениям запрашивать доступ к личной информации пользователей, такой как религиозные, политические взгляды, статус отношений, образование, место работы, видеозаписям и списку друзей», — добавили в Facebook.

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В конце марта трое пользователей приложения Facebook Messenger подали иск в Федеральный суд штата Калифорния на социальную сеть, заявив, что она нарушила конфиденциальность их персональной информации. Они уточнили, что иск претендует на статус коллективного от имени всех пострадавших пользователей. Истцы потребовали от Facebook возмещения убытков, понесенный ущерб они не указали.

Скандал, связанный с утечкой данных свыше 50 млн пользователей Facebook, начался после публикации газеты The New York Times. По информации газеты, британская компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей социальной сети и составляла психологические портреты избирателей США. Предполагается, что Cambridge Analytica связана с предвыборной президентской гонкой в США в 2016 году и штабом американского лидера Дональда Трампа, а также с подготовкой к проведению референдума Brexit в Великобритании.

Теги: Facebook , приложения
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