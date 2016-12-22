Алехина получила штраф в 400 тыс. руб. за уклонение от обязательных работ

Мировой судья Кунцевского района оштрафовал на 400 тыс. руб. участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ, сообщила РБК ее адвокат Светлана Сидоркина.
«Судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 20.25 КоАП (уклонение от обязательных работ), в результате было решено взыскать штраф», — сказала адвокат.
Сидоркина пояснила, что cуд мог отправить участницу Pussy Riot под административный арест, но выбрал штраф, так как у нее на иждивении имеется ребенок.
Алехина участвовала в акции в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ в день начала его блокировки в России, 16 апреля. Выступающие в поддержку Telegram запускали в воздух бумажные самолеты.
Сама участница Pussy Riot заявила РБК, что акция проводилась в защиту права на тайну переписки, которого граждан лишает «ФСБ с помощью подконтрольных органов Роскомнадзора и суда». По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали шесть из 50 собравшихся, включая активиста Дмитрия Цорионова (Энтео).
Двое из них на следующий день получили штрафы: Юлия Костенко — 10 тыс. руб, Алина Музыченко — 20 тыс. руб.
18 июля Алехину признали виновной в организации незаконной акции, суд назначил ей 100 часов обязательных работ. «Лучшие обязательные работы — протестовать, действовать и напоминать эфэсбэшникам, кто они есть», — сказала она, отвечая на вопрос РБК о том, намерена ли исполнять решение суда.
Это не первый случай, когда Алехину привлекают к ответственности за акции возле здания ФСБ. 20 декабря 2017 года, в День чекиста, она вышла к зданию ведомства на Лубянке с плакатом «С днем рождения, палачи». Тогда девушку задержала полиция, суд назначил ей 40 часов обязательных работ.