Суд назначил Алехиной 100 часов работ за акцию в защиту Telegram

Суд признал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину виновной в организации незаконной акции и назначил ей 100 часов обязательных общественных работ. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

Алехина подтвердила РБК, что ее приговорили к 100 часам обязательных общественных работ.

«Лучшие обязательные работы — протестовать, действовать и напоминать фсбшникам, кто они есть», — сказала Алехина, отвечая на вопрос РБК, будет ли она отрабатывать эти общественные работы. Она добавила, что ФСБ с помощью Роскомнадзора и суда «лишает граждан конституционных прав».

16 апреля, в день начала блокировки в России мессенджера Telegram, у здания ФСБ в Москве прошла акция, участники которой запускали бумажные самолеты. На акции были задержаны Алехина и активист Дмитрий Цорионов (Энтео). Алехина пояснила РБК, что эта акция в защиту конституционного права на тайну переписки, которого «ФСБ с помощью подконтрольных органов Роскомнадзора и суда лишает» граждан. Она сообщила, что всего было задержано шесть человек. По ее данным, на акцию пришли около 50 активистов.​ На следующий день Мещанский суд столицы оштрафовал двух участниц акции: Юлию Костенко — на 10 тыс. руб. и Алину Музыченко — на 20 тыс. руб. По данным «Медиазоны», остальных задержанных на акции отпустили под подписки о явке в суд.