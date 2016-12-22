Суд оштрафовал двух участниц акции в защиту Telegram у здания ФСБ
Битва за Telegram, 18:15
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Суд оштрафовал двух участниц акции в защиту Telegram у здания ФСБ
Мещанский суд Москвы оштрафовал двух участниц акции у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
Юлия Костенко оштрафована на 10 тыс. руб., Алина Музыченко — на 20 тыс. руб.
Накануне за участие в той же акции были задержаны активист Дмитрий Энтео и участница группы Pussy Riot Мария Алехина. По словам Алехиной, всего задержанных было шестеро, а участников акции — 40–50 человек.
16 апреля Роскомнадзор объявил о начале процедуры блокировки мессенджера. Решение о блокировке принял Таганский суд Москвы на основании иска Роскомнадзора. Основанием стал отказ предоставить ФСБ ключи дешифровки. Администрация мессенджера считает требование антиконституционным.