В ООН блокирование Telegram назвали примером ограничения свободы в России

Британская Article 19 от имени 52-х международных правозащитных организаций пожаловалась в Совете по правам человека ООН на то, как в России ограничивается свобода интернета. В качестве примера была названа ситуация с Telegram

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

О том, как российское правительство пытается ограничивать российских интернет-пользователей, на сессии Совета по правам человека ООН сообщили правозащитники из британской организации Article 19. По словам ее представителя Кэти Моррис, под заявлением на эту тему подписи поставили 52 международные организации, в том числе Human Rights Watch, Международная федерация за права человека (FIHR), объединение сотрудников СМИ Европейская федерация журналистов, говорится в пресс-релизе организации.

Article 19 сообщила о том, что правительство России систематически ограничивает свободное распространение информации онлайн. Самым ярким примером организация назвала проблемы мессенджера Telegram, заблокированного под предлогом борьбы с терроризмом.

Среди других негативных начинаний российский властей правозащитники назвали создание черного списка веб-сайтов, блокировку социальной сети Linkedin, принятие «закона Яровой», обязывающий всех операторов связи и интернет-провайдеров хранить данные о коммуникациях пользователей и передавать ключи шифрования по запросу спецслужб.

Следующими шагами, ограничивающими свободу в интернете, правозащитники называют вступающие в силу статьи, требующие, чтобы провайдеры и сотовые операторы хранили все голосовые и текстовые сообщения в течение полугода и предоставляли доступ к ним спецслужбам, наказание за действие или бездействие, которые могли бы привести к введению санкций против России, требование к «публичным сетям» удалять недостоверную информацию, сообщает «Коммерсантъ».

«Мы призываем ООН ответить на действия России, нарушающей принцип тех договоренностей, к которым она присоединилась», — говорится в заявлении, которое представила Article 19.

В середине апреля Таганский суд Москвы согласился с требованием Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram, позже это решение подтвердил и Мосгорсуд. Ведомство требовало ограничить доступ к сервису, так как Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки пользовательской переписки.Павел Дуров называл эти требования несовместимыми с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности. Руководство Telegram обратилось в Верховный суд, однако он ​отказался признать требования ФСБ недействительными.