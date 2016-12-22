Госпитализированный в Эймсбери полицейский оказался здоров

Полицейский, обратившийся с жалобами на отравление в городе Эймсбери, где произошел второй эпизод отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», здоров. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир в Twitter.

«Рады подтвердить, что офицер полиции, который обратился в качестве меры предосторожности в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, он вне опасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у полицейского из Эймсбери не нашли признаков отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

О том, что полицейского, который участвовал в расследовании второго факта отравления «Новичком», госпитализировали в Эймсбери (недалеко от Солсбери), стало известно вечером 7 июля. 30 июня в этом городе два человека были найдены без сознания. Как установили позже, они были отравлены «Новичком». Этим же веществом были поражены в начале марта в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В то же время британские власти не нашли прямой связи между двумя инцидентами.