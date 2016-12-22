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Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей»
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Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 11:11
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Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей»
Отравление мужчины и женщины в британском Эймсбери, в организме которых нашли следы «Новичка», не связано с инцидентом с семьей Скрипалей и, скорее всего, не является покушением, заключил министр безопасности страны Бен Уоллес
Фото: Yui Mok / PA Images / ТАСС

Инцидент с отравлением пары в британском Эймсбери не является целенаправленным покушением. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, передает телеканал Sky News.

«Рабочая линия расследования говорит о том, что они [отравившаяся пара] не были связаны со Скрипалями. Это было не покушение, это, я полагаю, распространение «Новичка», — заявил глава министерства.

Он добавил, что не нужно делать поспешных выводов, следует дать России шанс помочь следствию. Министр безопасности Великобритании подчеркнул, что ни у одного человека, который взаимодействовал с жертвами отравления в Эймсбери, специалисты не обнаружили симптомов отравления «Новичком».

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
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Тем не менее Уоллес обратился к российским властям и призвал их дать подробную информацию об атаке на Сергея и Юлию Скрипаль с использованием этого же боевого нервно-паралитического вещества.

«Они (Россия. — РБК) — это те, кто мог бы заполнить пробелы в расследовании, чтобы люди оставались безопасности», — заключил министр (цитата по Reuters).

В разговоре с Би-би-си он добавил, что над расследованием инцидента работают «лучшие разведчики в мире».

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Великобритания , новичок , отравление
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