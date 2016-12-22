Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей»

Инцидент с отравлением пары в британском Эймсбери не является целенаправленным покушением. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, передает телеканал Sky News.
«Рабочая линия расследования говорит о том, что они [отравившаяся пара] не были связаны со Скрипалями. Это было не покушение, это, я полагаю, распространение «Новичка», — заявил глава министерства.
Он добавил, что не нужно делать поспешных выводов, следует дать России шанс помочь следствию. Министр безопасности Великобритании подчеркнул, что ни у одного человека, который взаимодействовал с жертвами отравления в Эймсбери, специалисты не обнаружили симптомов отравления «Новичком».
Тем не менее Уоллес обратился к российским властям и призвал их дать подробную информацию об атаке на Сергея и Юлию Скрипаль с использованием этого же боевого нервно-паралитического вещества.
«Они (Россия. — РБК) — это те, кто мог бы заполнить пробелы в расследовании, чтобы люди оставались безопасности», — заключил министр (цитата по Reuters).
В разговоре с Би-би-си он добавил, что над расследованием инцидента работают «лучшие разведчики в мире».
Материал дополняется.