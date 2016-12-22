Роскомнадзор потребовал «Яндекс» объяснить выдачу в поиске Google Docs

Роскомнадзор направил официальный запрос в «Яндекс», после того как содержание документов из Google Docs стало доступно в результатах поисковой выдачи, сообщил РБК представитель ведомства.

«В связи со случившимся инцидентом РКН направил официальный запрос в компанию «Яндекс». Дополнительные комментарии по данному вопросу будут опубликованы на сайте ведомства», — заявили в Роскомнадзоре.

В ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что поисковики, в частности «Яндекс», стали индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs с паролями и другой конфиденциальной информацией. Найти такие документы можно было с помощью расширенных поисковых команд.

Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что при поиске выдаются только те документы Google, которые не защищены логином и паролем. Компания Group IB рекомендовала пользователям сервисов Google Docs и Google Drive не допускать «халатности» и защищать паролем свои документы.

​Позднее Google также подчеркнула, что поисковые системы индексируют те документы, которые пользователи сделали публичными. Также документы могут попасться при поиске, если пользователь опубликовал ссылку на документ, доступный для просмотра «всем в интернете».