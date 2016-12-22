Роскомнадзор потребовал «Яндекс» объяснить выдачу в поиске Google Docs

Роскомнадзор направил официальный запрос в «Яндекс», после того как содержание документов из Google Docs стало доступно в результатах поисковой выдачи, сообщил РБК представитель ведомства.
«В связи со случившимся инцидентом РКН направил официальный запрос в компанию «Яндекс». Дополнительные комментарии по данному вопросу будут опубликованы на сайте ведомства», — заявили в Роскомнадзоре.
В ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что поисковики, в частности «Яндекс», стали индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs с паролями и другой конфиденциальной информацией. Найти такие документы можно было с помощью расширенных поисковых команд.
Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что при поиске выдаются только те документы Google, которые не защищены логином и паролем. Компания Group IB рекомендовала пользователям сервисов Google Docs и Google Drive не допускать «халатности» и защищать паролем свои документы.
Позднее Google также подчеркнула, что поисковые системы индексируют те документы, которые пользователи сделали публичными. Также документы могут попасться при поиске, если пользователь опубликовал ссылку на документ, доступный для просмотра «всем в интернете».