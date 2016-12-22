Group IB дала рекомендации после попадания Google Docs в поисковую выдачу

Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища. Об этом компания написала у себя на канале в Telegram.

Ранее, вечером 4 июля, пользователи начали жаловаться в службу поддержки на то, что их файлы с личными данными, паролями и номерами телефонов оказались в открытом доступе. Отмечалось, что некоторые из них, открытые через поисковик «Яндекс», можно было редактировать. Поиск документов мог осуществляться с помощью расширенных поисковых команд.

«Это не утечка конфиденциальных данных, а банальная халатность пользователей сервисов Google Docs и Google Drive. Когда вы создаете файл в GD, у вас есть несколько опций по выбору доступа к нему. Если у вас в настройках стоит галочка напротив «общедоступно для поиска и просмотра» — ваш файл может индексироваться поисковыми машинами», — объяснили в компании.

В Group IB добавили, что не рекомендуют пользователям делиться критично важной информацией через передачу доступа. Также в компании отметили, что если документ будет защищен паролем, поисковики не смогут индексировать файлы.

В «Яндексе» ранее также сообщили РБК, что поиск выдает только незащищенные страницы.