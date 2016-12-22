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Google объяснила выдачу поисковыми системами документов пользователей
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Google объяснила выдачу поисковыми системами документов пользователей
Технологии и медиа, 17:49
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Google объяснила выдачу поисковыми системами документов пользователей
Компания подчеркнула, что пользователи системы Google Docs могут ограничить доступ сторонних пользователей к своим файлам
Фото: Charles Platiau / Reuters

В Google разъяснили, что поисковые системы могут индексировать и показывать в выдаче только документы, размещенные на сервисе Google Docs, которые пользователи сделали публичными, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Документы могут также появиться в выдаче, если кто-то опубликовал ссылку на документ, доступный для просмотра «всем в интернете».

Компания подчеркнула, что пользователи могут установить настройки доступа ко всем файлам в Google Docs.

«Сервис «Google Документы» является высокозащищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно», — подчеркнули в компании.

В ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что поисковики, например «Яндекс», стали индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs, в частности с паролями и другой конфиденциальной информацией. Найти такие документы можно было с помощью расширенных поисковых команд.

Google выдал: почему стали доступны документы пользователей в поисковиках
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Комментируя эту проблему, в компании «Яндекс» подчеркнули, что поиск индексирует лишь страницы, не защищенные логином и паролем. В выдачу не попадают страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета, указал представитель компании.

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Специалисты компании Group IB, которая специализируется на проблемах кибербезопасности, отметили, что возможность находить документы стала следствием небрежного отношения к безопасности самих пользователей, и рекомендовали пользователям сервисов Google Doc и Google Drive защищать паролем документы, выкладываемые в облачные хранилища.

Авторы: Анна Балашова, Андрей Гатинский, Юлия Лымарь, Наталья Демченко.
Теги: Google , утечка документов , «Яндекс»
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