Google выдал: почему стали доступны документы пользователей в поисковиках

Пользователи стали жаловаться на то, что поиск «Яндекса» индексирует документы, созданные в Google Docs. «Яндекс» уже поменял правила поисковой выдачи, но, чтобы ситуация не повторилась, нужно изменить настройки в самом документе

О том, что «Яндекс» стал индексировать содержание Google Docs, стало известно в среду, 4 июля, из сообщений интернет-пользователей в соцсетях. Сам «Яндекс» позже подтвердил, что вечером того же дня в службу поддержки компании начали обращаться пользователи с жалобами на доступность в поисковой выдаче документов из Google Docs. Среди них, например, были документы со списком паролей к различным ресурсам.

В «Яндексе» подчеркнули, что поиск индексирует только те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. Кроме того, страницы не попадают в выдачу, даже когда находятся в открытой части интернета, если администратор сайта, на котором они размещены, запретил их индексацию с помощью файла robots.txt. «Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — говорил РБК представитель «Яндекса».

Представитель Google сообщил: «Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете. Вы всегда можете изменить настройки доступа к вашим файлам и установить ограничения, что именно доступно для просмотра, комментирования или редактирования выбранным пользователям».

1. Как документы попали в поисковую выдачу Google Docs — это бесплатный онлайн-офис, разработанный компанией Google. Облачное хранилище позволяет организовать удаленный доступ к размещенным на нем документам, а также обмениваться файлами. Опция сделать документ, размещенный в облаке, общедоступным — одна из основных для сервиса. Также пользователь может скрыть документ: тогда, кроме владельца файла, никто больше не получит к нему доступ. Если же пользователь делает документ общедоступным, то по ссылке, ведущей в файл, может пройти любой пользователь Сети, причем для этого ему не требуется аккаунт в Google Docs. Если пользователь видит, что созданный им документ просматривают люди из его списка контактов или анонимы (вместо аватара у них высвечиваются мордочки животных), значит, файл находится в общем доступе. Степень доступа устанавливается отдельно для каждого файла в настройках. Делясь файлом с другими, стоит обратить внимание на полномочия, которые будут иметь совладельцы документа. Для них можно выбрать статус редактора (разрешить менять доступ других пользователей, редактировать и скачивать файл), а можно ограничить функционал только просмотром документа и его комментированием. Владелец документа может сделать доступ к нему временным.

2. Когда поисковики начали индексировать документы Google Docs По словам руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрия Наместникова, все поисковые системы индексируют документы уже много лет и с определенной периодичностью появляются новости, что в поисковиках можно найти личные данные или документы, помеченные как секретные, причем хранящиеся как в облачных сервисах, так и на обычных сайтах организаций. Для поиска таких документов необходимо использовать специальные расширенные поисковые команды. «Ими пользуются, например, в рамках пентестов (тестов на проверку возможности взлома. — РБК), первичной киберразведки. Нередко этот легальный инструмент применяют киберпреступники, он позволяет находить информацию, которая обычным поиском не ищется. Нередко таким образом можно найти пароли и другую ценную информацию», — говорилось в сообщении фирмы по информационной безопасности Group IB в соцсетях. Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман рассказал РБК, что расширенные поисковые запросы были всегда, но, чтобы в поиске отображались документы, необходимо было подбирать специальные команды. С какого-то момента в настройках поиска «Яндекса» появилась возможность искать по поддомену docs.google.com. Уточнить время появления эксперт не смог. «Зимой 2017 года (когда Group IB тестировала поиск «Яндекса». — РБК) такой возможности не было, когда она появилась — вчера или раньше, сказать сложно», — указал Фишман. По его словам, любая поисковая система постоянно совершенствует качество поиска, вносит изменения в свой движок и алгоритм индексации, поиска и выдачи результатов. 5 июля в 1:30 мск файлы Google Docs перестали отображаться в поисковой выдаче «Яндекса». Представитель российского поисковика не уточнил, как долго существовала эта опция и почему компания от нее отказалась.

3. Кто виноват Group IB в своем сообщении в соцсетях указала, что ситуацию с Google Docs нельзя назвать утечкой конфиденциальных данных. «Это банальная халатность пользователей сервисов Google Docs и Google Drive (Google-диск — файловый хостинг, служба, предоставляющая пользователю место под его файлы и круглосуточный доступ к ним через интернет. — РБК). Когда вы создаете файл в Google Docs, у вас есть несколько опций по выбору доступа к нему. Если у вас в настройках стоит галочка напротив «общедоступно для поиска и просмотра», ваш файл может индексироваться поисковыми машинами. Google предупреждает пользователей о том, что поиск будет возможен. «Яндекс» также ничего не нарушает», — отмечалось в сообщении Group IB. В компании считают, что в том числе конфиденциальные документы стали общедоступными из-за небрежности пользователей и пренебрежения «элементарными правилами цифровой гигиены». Group IB порекомендовала пользователям, если они хотят сохранить приватность, проверить настройки доступа, которые они устанавливали на свои файлы, и убрать галочку напротив опции «доступно для поиска». Юрий Наместников также считает, что несправедливо возлагать ответственность за произошедшее на «Яндекс». «Робот ходит по ссылкам и индексирует все документы, которые он видит, и ему не запрещено трогать. Это задача владельцев веб-сервисов — правильно разграничить доступ», — отметил он. Если пользователь не хочет, чтобы при работе с документами в облаках, причем не только в сервисах Google, созданные ими документы/презентации/таблицы индексировались роботами, Наместников советует не ставить настройки доступа на «доступен всем». «Давайте права на просмотр и редактирование только тем, кому это действительно нужно, и предпочтительно давать доступ по приглашению, а не по ссылке», — указал представитель «Лаборатории Касперского».

4. Какую чувствительную информацию индексировали поисковики В 2011 году данные около 8 тыс. абонентов «МегаФона», отправивших СМС с официального сайта компании, попали в открытый доступ. Пользователи могли увидеть текст сообщения, номер получателя и статус доставки. В «Яндексе» произошедшее также объяснили некорректным использованием файла robots.txt администраторами сайтов. В итоге Арбитражный суд Москвы признал «МегаФон» виновным в нарушении лицензионных условий (компания не обеспечила тайну связи) и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. Иск к «МегаФону» подал Роскомнадзор. Представитель этого ведомства в ответ на вопрос РБК о том, как там расценивают ситуацию с Google Docs и «Яндексом», заявил, что они «направили официальный запрос в компанию «Яндекс». Дополнительные комментарии Роскомнадзор пообещал опубликовать на своем сайте. Также в 2011 году в поисковики попадала информация о клиентах десятков интернет-магазинов, включая контактные данные, IP-адреса и списки приобретаемых товаров, а также личные данные пассажиров РЖД, которые приобрели билеты онлайн.