«Яндекс» объяснил попадание Google Docs в поисковую выдачу

В компании подчеркнули, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. Ранее пользователи обратили внимание, что поисковик стал выдавать на разные запросы документы из Google Docs

Фото: Олег Яковлев / РБК

Ситауция, при которой содержание документов из Google Docs стало показываться в результатах поисковой выдачи, не связана с особенностями работы поисковой системы. Об этом ТАСС сообщили в «Яндексе».

В компании подчеркивают, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. В выдачу не попадают страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета, заявили в компании.

Там уточнили, что пользователи вечером 4 июля начали жаловаться в службу поддержки на проблему с доступностью в поисковой выдаче документов из Google Docs. «Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — добавили в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Яндекса».

На выдачу документов из Google Docs по запросу «пароли» обратил внимание паблик MDK на своей странице в Twitter. По этому запросу в поисковой выдаче действительно отображались документы из Google Docs, убедился корреспондент РБК. По состоянию на 01:30 мск по этому запросу файлы в поисковой выдаче «Яндекса» отображаться перестали.

Также на момент написания заметки перестали отображаться документы из Google Docs и по другим запросам (например, по запросу «расписание», «график», «world of tanks», «сметы» и другим).