Великобритания уведомила ОЗХО об отравлении в Эймсбери

Великобритания уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о новом отравлении «Новичком», произошедшем в городе Эймсбери около Солсбери, сказал представитель премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщает Reuters.

«Мы уведомили ОЗХО о текущих обстоятельствах», — рассказал представитель.

Новое отравление произошло 30 июня в городе Эймсбери. Известно об инциденте стало 4 июля. Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли без сознания и госпитализировали в больницу Солсбери. Первоначально выдвигалась версия отравления наркотиками.

После этого полиция заявила, что пару отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», как Сергея и Юлию Скрипаль. Представитель Скотленд-Ярда заявил, что одним из направлений расследования инцидента станет выявление вероятности связи этого отправления с «делом Скрипалей». Однако позже полиция рассказала, что такой связи не нашла, и новое отравление не было покушением.

В четверг, 5 июля, должен собраться чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA для обсуждения нового случая отравления «Новичком».

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в марте. Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок» и, «вероятнее всего», ответственность лежит на России. Однако в Москве отрицают эти обвинения. В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль выписаны из больницы.