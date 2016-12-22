ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,49 62,71 EUR Нал. 74,31 73,43 USD Бирж. 63,05 -0,19 EUR Бирж. 73,82 +0,16 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6645,50 +95,70 IMOEX 2329,58 +1,11% RTSI 1164,02 +1,44% Brent 77,98 -0,04% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Второе отравление в Солсбери. Что известно на данный момент
Лента новостей
Глава Ингушетии поддержал пенсионную реформу 15:48, Политика Великобритания уведомила ОЗХО об отравлении в Эймсбери 15:48, Политика Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:31, Спецпроект РБК Спорт Второе отравление в Солсбери. Что известно на данный момент 15:30, Политика Boeing и Embraer создадут совместное предприятие стоимостью $4,75 млрд 15:28, Бизнес Третьяковка ответила на сообщения о выдворении посетителей 15:23, Общество Glencore объявил о выкупе у инвесторов своих акций на $1 млрд 15:12, Бизнес Порошенко закрепил в законе о нацбезопасности стремление Украины в НАТО 15:09, Политика Умер французский режиссер-документалист Клод Ланцман 15:04, Общество Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 14:57, РБК и ГАЗ Эксперты прогнозируют минимальный ввод торговых площадей в 2018 году 14:52, Строительство В Приэльбрусье ввели режим ЧС из-за паводков 14:45, Общество Статистики оценили разницу доходов самых богатых и бедных россиян 14:37, Общество 20 секунд, ICO и бизнес: все о криптовалюте NEM 14:37, Крипто Ростуризм оценил влияние проблем «Натали Турс» и DSBW Tours на рынок 14:37, Общество Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо 14:35, Экономика Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 14:27, Спецпроект РБК Спорт Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета 14:25, Технологии и медиа В Вене третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам 14:24, Общество Генпрокуратура взяла на контроль дело против матери ребенка-инвалида 14:22, Общество «Балтика» подписала контракт с сыном Станислава Черчесова 14:22, Спорт «Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов 14:12, Бизнес Госдума раскрыла размер зарплат депутатов 14:07, Политика Торговые войны снижают спрос на риск: почему рубль подешевеет 14:07, Quote Камера, мотор, часы: создайте афишу фильма с Брэдли Купером 14:04, РБК и IWC Дзагоев заявил о готовности сыграть в четвертьфинале ЧМ против Хорватии 14:04, Спорт Безналичный расчет и руководство СНТ: какие нововведения ждут дачников 14:01, Недвижимость Полиция сообщила о четырех раненых в результате стрельбы в Бруклине 13:57, Общество
Второе отравление в Солсбери. Что известно на данный момент
Отравление Скрипалей, 15:30
0
Второе отравление в Солсбери. Что известно на данный момент
30 июня неподалеку от Солсбери были найдены мужчина и женщина с признаками отравления. По данным полиции, их отравили «Новичком», но связи с «делом Скрипалей» пока не найдено. Что известно на данный момент — в обзоре РБК
Фото: Rick Findler / EPA / ТАСС

Что произошло

  • 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о расследовании вероятного отравления мужчины и женщины в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, которые были доставлены в больницу из дома на Магглтон-роуд еще 30 июня в критическом состоянии.
  • По данным The Independent и The Mirror, пострадавшие — 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули, которые жили вместе. У каждого есть по дочери от предыдущего брака.
  • Предварительной причиной отравления называли передозировку наркотиков, однако позднее глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что пострадавшие отравлены веществом «Новичок», однако затруднился ответить, было ли оно из одной партии с тем, которым отравили Скрипалей.

В марте в городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке близ торгового комплекса. Расследование показало, что они были отравлены. Согласно заявлениям британских официальных лиц Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок», производившегося в СССР и потом в России. Власти Великобритании обвинили последнюю в причастности к произошедшему. Москва отрицала все обвинения. Сейчас Скрипали успешно прошли курс лечения и выписаны из больницы. Расследование их дела продолжается.

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Реакция Великобритании

  • 5 июля министр безопасности Бен Уоллес заявил, что случившееся не было целеноправленным покушением и не связано с «делом Скрипалей», и призвал Москву дать подробную информацию о покушении на них.
  • На заседании чрезвычайного комитета правительства Великобритании COBRA министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что никакого другого объяснения отравления Скрипалей, кроме российского вмешательства, нет.
  • Что касается нового инцидента, то, по словам Джавида, делать поспешные выводы не стоит, Великобритания снова проведет консультации с международными партнерами и проведет тщательное расследование. Он также добавил, что, если причастность России будет доказана, правительство Великобритании примет дополнительные меры против Москвы.
    Подавился мясом: кого из россиян обвиняли в измене и чем это кончилось Еще 5 фото
    Фотогалерея

Реакция России

  • В постпредстве России при ОЗХО заявили, что думать о том, что Россия может применить «Новичок» в разгар проведения ЧМ по футболу, было бы глупо.
  • В Кремле назвали новости об отравлении «Новичком» граждан Великобритании тревожными и вызывающими глубокую обеспокоенность. «Вы знаете, что с самого начала в Солсбери Россия отрицала и продолжает отрицать возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило. Сейчас мы обеспокоены — все же в Европе повторяющееся уже использование таких вот веществ, хотя мы не располагаем информацией, какие вещества использовались», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Автор: Юлия Сапронова.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Великобритания , Лондон , отравление
Главное
Эксперты увидели шанс на увеличение экспорта из России благодаря ЧМ-2018 Экономика
Материалы по теме
Кремль назвал тревожными новости об отравлении «Новичком» в Британии Политика
Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter