Второе отравление в Солсбери. Что известно на данный момент
Отравление Скрипалей, 15:30
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Второе отравление в Солсбери. Что известно на данный момент
30 июня неподалеку от Солсбери были найдены мужчина и женщина с признаками отравления. По данным полиции, их отравили «Новичком», но связи с «делом Скрипалей» пока не найдено. Что известно на данный момент — в обзоре РБК
Что произошло
- 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о расследовании вероятного отравления мужчины и женщины в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, которые были доставлены в больницу из дома на Магглтон-роуд еще 30 июня в критическом состоянии.
- По данным The Independent и The Mirror, пострадавшие — 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули, которые жили вместе. У каждого есть по дочери от предыдущего брака.
'Poisoned' Amesbury couple fight for life as cops cordon off five key locations https://t.co/dN0ZwpkeMz pic.twitter.com/9iCADnreJP— Daily Mirror (@DailyMirror) 4 июля 2018 г.
- Предварительной причиной отравления называли передозировку наркотиков, однако позднее глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что пострадавшие отравлены веществом «Новичок», однако затруднился ответить, было ли оно из одной партии с тем, которым отравили Скрипалей.
В марте в городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке близ торгового комплекса. Расследование показало, что они были отравлены. Согласно заявлениям британских официальных лиц Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок», производившегося в СССР и потом в России. Власти Великобритании обвинили последнюю в причастности к произошедшему. Москва отрицала все обвинения. Сейчас Скрипали успешно прошли курс лечения и выписаны из больницы. Расследование их дела продолжается.
Реакция Великобритании
- 5 июля министр безопасности Бен Уоллес заявил, что случившееся не было целеноправленным покушением и не связано с «делом Скрипалей», и призвал Москву дать подробную информацию о покушении на них.
- На заседании чрезвычайного комитета правительства Великобритании COBRA министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что никакого другого объяснения отравления Скрипалей, кроме российского вмешательства, нет.
- Что касается нового инцидента, то, по словам Джавида, делать поспешные выводы не стоит, Великобритания снова проведет консультации с международными партнерами и проведет тщательное расследование. Он также добавил, что, если причастность России будет доказана, правительство Великобритании примет дополнительные меры против Москвы.
Реакция России
- В постпредстве России при ОЗХО заявили, что думать о том, что Россия может применить «Новичок» в разгар проведения ЧМ по футболу, было бы глупо.
- В Кремле назвали новости об отравлении «Новичком» граждан Великобритании тревожными и вызывающими глубокую обеспокоенность. «Вы знаете, что с самого начала в Солсбери Россия отрицала и продолжает отрицать возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило. Сейчас мы обеспокоены — все же в Европе повторяющееся уже использование таких вот веществ, хотя мы не располагаем информацией, какие вещества использовались», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.