В правительстве Британии решили обсудить новое отравление «Новичком»

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA соберется в четверг чтобы обсудить отравление двух человек нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Эймсбери, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правительства.

В заседании комитета примет участие глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Инцидент, из-за которого соберется COBRA, произошел 30 июня. Город Эймсбери находится в том же графстве Великобритании, что и Солсбери, где «Новичком» были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В Скотланд-Ярде рассказали, что утром того дня скорую вызвали для 44-летней женщины, которая к приезду медиков находилась без сознания. Днем по тому же адресу вновь поступил вызов, но теперь помощь понадобилась 45-летнему мужчину.

Изначально в полиции считали, что пара могла отравиться из-за употребления наркотиков, однако после у них проявились новые симптомы, после чего образцы анализов потерпевших передали лаборатории Портон Дауна.

4 июля глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу рассказал, что в лаборатории установили, что пострадавшие подверглись воздействию «вещества «Новичок», которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей».

В полиции рассказали, что отравленные мужчина и женщина — граждане Великобритании и пока невозможно сказать, был ли «Новичок», действию которого они подверглись, из той же партии, которая использовалась против Скрипалей.

При этом Басу назвал связь между двумя преступлениями «одним из направлений» расследования, отметив, что оно проводится на основе фактов и доказательств, а не предположений.

В марте в британском городе Солсбери были найдены без создания Сергей и Юлия Скрипали. Власти страны заявили, что они были отправлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а ответственность за инцидент «весьма вероятно» лежит на России. В Москве эти обвинения отрицают. В настоящее время Скрипалей выписали из больницы.