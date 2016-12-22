Главу грозненского «Мемориала» заподозрили в хранении наркотиков

В Чечне задержали главу грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его заподозрили в хранении наркотиков

Оюб Титиев (Фото: из личного архива)

В Чечне 9 января задержан руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев. Об этом сообщила пресс-служба организации. Позднее адвокат Титиева заявил «Новой газете», что против его подзащитного завели дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков).

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиева РБК рассказали, что в автомобиле руководителя регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева были обнаружены наркотики.

«Руководитель регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чеченской Республике (ЧР) Оюб Титиев был задержан сегодня утром в Курчалоевском районе. В ходе проверки документов и осмотра автомобиля в салоне обнаружен черный полимерный пакет. На вопрос сотрудника полиции, что находится в данном пакете, гражданин Титиев не смог внятно ответить и начал вести себя подозрительно. Сотрудник ГИБДД вызвал наряд полиции. В ходе выезда на место происшествия оперативных работников ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР при осмотре салона автомобиля был обнаружен черный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г», — сообщили РБК в пресс-службе омбудсмена. В пресс-службе добавили также, что «никаких нарушений закона со стороны сотрудников полиции, проводивших задержание гражданина Оюба Титиева, не выявлено».

В пресс-службе МВД России по Чеченской Республике уточнили, что автомобиль Титиева был остановлен сотрудниками ДПС для проверки в ходе профилактических мероприятий. «При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г», — сказано в сообщении. В полиции добавили, что вещество направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Чеченской Республике. Сам Титиев был направлен на медицинское освидетельствование.

В пресс-службе МВД по Чечне РБК уточнили, что Оюб Титиев в настоящее время остается в отделении полиции. «Вместе с ним присутствует адвокат», — добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Мемориал», Титиев не появился с утра на работе, а также не пришел на назначенную встречу со своим знакомым. Знакомый Титиева рассказал правозащитникам, что отправился на его поиски и заметил его автомобиль между населенными пунктами Курчалой и Майртуп у моста через реку Хумык. Там он увидел, что машину Титиева осматривают сотрудники ДПС. «Было видно, что машину исследуют тщательно: открыты капот и багажник, запасное колесо вынуто из багажника и лежало рядом на земле», — сообщают правозащитники. Впоследствии машина Титиева была замечена у Курчалоевского РОВД.

На телефонные звонки Титиев с утра не отвечает, добавляет «Мемориал». В центре добавили, что проинформировали о случившемся главу СПЧ Михаила Федотова и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. ​

Член совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова со ссылкой на начальника РОВД Курчалоевского района сообщила РБК, что с Титиевым «все нормально». «Я говорила с начальником РОВД, Титиев задержан, мотивы пока неизвестны, он здоров, с ним все нормально», — сказала Саратова.