Глава СПЧ попросил СК проверить задержание главы грозненского «Мемориала»

Совет по правам человека (СПЧ) президенте направил запрос в Следственный комитет России (СКР) о доследственной проверке задержания главы грозненского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Соответствующее письмо главе в СКР Александру Бастрыкину направил председатель СПЧ Михаил Федотов. В письме указывается, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью. Наркотики же, найденные у него в автомобиле, могли быть подброшены. Федотов назвал «недопустимым» задержание правозащитника за его деятельность». «Хочу заметить, что защита прав и свобод человека и гражданина является первейшей обязанностью государства, и представлять правозащитника в качестве врага государства как минимум антиконституционно», — цитирует СПЧ письмо Федотова.

Глава СПЧ добавил, что государство должно «поддерживать правозащитную деятельность, а не пытаться наказывать правозащитников».

​О задержании Оюба Титиева стало известно 9 января. При проверке документов в в автомобиле главы грозненского филиала «Мемориала» был обнаружен пакет со 180 г марихуаны. Вещество отправлено на экспертизу, Титиев направлен на медицинское освидетельствование.