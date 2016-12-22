Главу чеченского «Мемориала» арестовали на два месяца

Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь правозащитного центра Юлия Орлова.
«Два месяца в виде заключения под стражу Титиева», — сказала она.
В «Мемориале» ранее заявляли, что Титиев столкнулся с угрозами со стороны полицейских. Как рассказывал РБК адвокат Титиева Петр Заикин, сотрудники Курчалоевского районного отдела полиции Чечни склоняли Титиева к самооговору и угрожали его родственникам.
Сотрудники «Мемориала» сообщали о планах обратиться в связи с произошедшим к омбудсмену Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека (СПЧ) при президенте. Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял РБК, что сообщения об угрозах близким и родным Титиева со стороны сотрудников МВД Чечни являются «полной ложью».
Титиева задержали 9 января. По данным МВД республики, в автомобиле правозащитника были обнаружены наркотики, против него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков». Глава чеченского «Мемориала» свою вину не признает.