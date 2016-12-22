Космонавт с МКС поздравил сборную России с выходом в 1/4 чемпионата мира

Бортинженер международной космической станции (МКС), россиянин Игорь Артемьев поздравил сборную России по футболу с победой над испанцами, об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!», — заявил Артемтев. Он также опубликовал видеозапись, на которой следит за ходом игры на борту МКС вместе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым.
Сборная России обыграла команду из Испании в матче 1/8 ЧМ-2018 в серии пенальти. Голкипер россиян Игорь Акинфеев смог отразить два 11-метровых.
Российских футболистов уже поздравили президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Министр спорта Павел Колобков назвал победу «историческим праздником», а глава Чечни Рамзан Кадыров отметил роль Акинфеева в матче. Вице-премьер Ольга Голодец назвала голкипера «абсолютным героем России».
В следующий раз сборная России сыграет в рамках 1/4 чемпионата в субботу, 7 июля. Соперник команды определится в матче Хорватии и Дании.