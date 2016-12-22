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Путин поздравил сборную России с победой над Испанией
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Путин поздравил сборную России с победой над Испанией
ЧМ-2018, 21:14
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Путин поздравил сборную России с победой над Испанией
Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной Станислава Черчесова и всех игроков с выходом в четвертьфинал чемпионата мира
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Путин поздравил игроков российской футбольной сборной с победой над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, напряженный график не позволил президенту присутствовать на матче. «Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной», — добавил Песков.

«Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших», — сказал Песков. По его словам, еще около полудня глава государства позвонил Черчесову и пожелал ему успеха.

«Президент отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты. Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит», — сказал Песков.

Уже после игры в «Лужниках» президент снова позвонил Черчесову и поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с выбранной тактикой, которая дала свои результаты. «Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной», — рассказал Песков. Президент пожелал Черчесову и всем игрокам успеха в следующей игре.

Позвонил Путин и королю Испании Филиппу VI. По словам Пескова, президент отметил высочайший класс испанской команды, но в то же время отметил тактику, которую выбрал штаб российской сборной. Кроме того, глава государства пригласил испанского короля посетить Россию в любое удобное для него время.

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Автор: Артем Филипенок.
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