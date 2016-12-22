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«Роскосмос» опубликовал ролик о ЧМ с пасом Роналду в сторону МКС
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«Роскосмос» опубликовал ролик о ЧМ с пасом Роналду в сторону МКС
ЧМ-2018, 15:21
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«Роскосмос» опубликовал ролик о ЧМ с пасом Роналду в сторону МКС

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте юмористической ролик, посвященный чемпионату мира по футболу.

Видео: Роскосмос

На кадрах видно, как сборные Португалии и Марокко играют на поле. Роналду бьет по мячу, и он летит вверх. Затем камера показывает стадион «Лужники» в Москве, из которого вылетает высоко в небо мяч. Он летит в космос. В результате мяч ловит российский космонавт Олег Артемьев на Международной космической станции. Затем он ударяет по мячу и снова отдает пас на Землю. Мяч возвращается в «Лужники» на поле и падает на голову Роналду. Футболист падает, но затем продолжает игру.

«На этот раз, благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола, на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу!» — говорится в пояснении к видео.

В «Роскосмосе» заявили, что на чемпионате мира тема космоса «набирает обороты», и отметили, что космические мотивы были использованы в официальной эмблеме ЧМ. Так, на ней изображены иллюминаторы, через которые видны звезды и след кометы.

В корпорации отметили, что мяч, который побывал на МКС, принял участие в официальной церемонии открытия чемпионата мира в России. Также футбольную тренировку в невесомости провели космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев на Международной космической станции. «Роскосмос» поздравил всех фанатов с продолжением «футбольного праздника» и пожелал всем «отличных футбольных выходных».

Экипаж МКС собрался провести матч в невесомости в день финала ЧМ-2018
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В начале июня Сергей Прокопьев рассказал, что мяч для футбола в невесомости был доставлен на МКС на корабле. «Мы его там накачаем специальной аппаратурой и будем изображать, конечно, футбольный матч. Потому что, сами понимаете, аппаратура на МКС дорогая», — заметил он. Прокопьев добавил, что во время ЧМ он будет болеть за сборные России и Германии.

Теги: МКС , Чемпионат мира по футболу , «Роскосмос»
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