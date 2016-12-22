Кадыров отметил роль Акинфеева в победе сборной России над Испанией

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российских футболистов с выходом в 1/ 4 чемпионата мира по футболу, заметив, что вратарь Игорь Акинфеев заслуживает отдельной похвалы, написал он в своем канале в Telegram.

«Особой похвалы заслуживает Акинфеев! Россия, вперед!» — заявил Кадыров. Он также обратился с поздравлениями к «главному болельщику сборной» — президенту России Владимиру Путину, главному тренеру команды Станиславу Черчесову и всем игрокам команды.

Ранее Россия обыграла Испанию в матче 1/8 ЧМ-2018. Основное время игры команды завершили со счетом 1:1 и не отличились голами в овертайме. Исход матча решила серия пенальти, во время которой Акинфееву удалось отбить два мяча.

Следующая игра сборной России пройдет в субботу, 7 июля, соперник в 1/4 определится в матче между Данией и Хорватией.