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Кадыров отметил роль Акинфеева в победе сборной России над Испанией
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Кадыров отметил роль Акинфеева в победе сборной России над Испанией
Общество, 20:32
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Кадыров отметил роль Акинфеева в победе сборной России над Испанией

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российских футболистов с выходом в 1/ 4 чемпионата мира по футболу, заметив, что вратарь Игорь Акинфеев заслуживает отдельной похвалы, написал он в своем канале в Telegram.

«Особой похвалы заслуживает Акинфеев! Россия, вперед!» — заявил Кадыров. Он также обратился с поздравлениями к «главному болельщику сборной» — президенту России Владимиру Путину, главному тренеру команды Станиславу Черчесову и всем игрокам команды.

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Ранее Россия обыграла Испанию в матче 1/8 ЧМ-2018. Основное время игры команды завершили со счетом 1:1 и не отличились голами в овертайме. Исход матча решила серия пенальти, во время которой Акинфееву удалось отбить два мяча.

Следующая игра сборной России пройдет в субботу, 7 июля, соперник в 1/4 определится в матче между Данией и Хорватией.

Теги: Кадыров Рамзан , Сборная России
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Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ-2018 Спорт
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