Медведев поздравил сборную России словом «молодцы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную страны по футболу с выходом в 1/4 чемпионата мира, назвав игроков «молодцами», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!» — говорится в сообщении Медведева.

Глава Минспорта Павел Колобков назвал победу над испанцами историческим праздником. «Этот день уже вошел в историю российского футбола», — сказал он.

Вице-премьер Ольга Голодец после матча назвала вратаря сборной Игоря Акинфеева «абсолютным героем России», передает «Интерфакс».

Заслуги российского голкипера, признанного лучшим игроком матча, уже отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Особой похвалы заслуживает Акинфеев! Россия, вперед!» — написал он в своем Telegram-канале.

​Основное время матча Россия — Испания закончилось со счетом 1:1, не удалось выявить победителя и в овертайме. В результате исход матча решила серия пенальти, во время которой Акинфеев отбил два мяча.