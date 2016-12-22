Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС из-за мигрантов

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отказался подписывать заявление стран Евросоюза по итогам саммита, передает Reuters.

По данным агентства итальянский премьер заявил, что лидерам государств-членов ЕС стоит сначала выполнить его требования по вопросам миграции. На сайте Евросоюза сообщается, что на встрече 28 июня обсуждались в частности вопросы обороны, безопасности, а также о крушении рейса MH-17 в Донбассе.

Там рассказали, что неназванное государство-член ЕС сохранило за собой позицию по поднятым на саммите темам, из-за чего никаких решений по итогам мероприятия не принималось.

11 июня Италия и Мальта отказались принимать в своих портах судно Aquaris, перевозившее 629 мигрантов. В результате беженцам разрешили высадиться во Франции, а президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что в Италии нет проблем с мигрантами и призвал вводить санкции против государств, которые отказывают им в помощи.

В ответ итальянский вице-премьер Маттео Сальвини назвал Макрона высокомерным, рассказав о 170 тыс. мигрантов, на содержание которых в гостиницах, квартирах и казармах страна потратила более $5 млрд.

24 июня в ЕС провели совещание по миграционному кризису, однако, не смогли договориться о том, как решать проблему. «Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.