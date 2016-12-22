Лидеры ЕС не смогли договориться о решении миграционного кризиса

В преддверии общеевропейского саммита 16 стран ЕС начали экстренное совещание в Брюсселе, посвященное миграционному кризису. Прибывшая на саммит Ангела Меркель призналась, что не рассчитывает на достижение общего плана действий

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К началу неформального саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе участники союза не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса, отмечает Bloomberg. Невозможность достичь общего для всех государств плана действий открыто признала канцлер Германии Ангела Меркель, после того как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах.

На фоне сложностей с выработкой общего для всех членов ЕС плана урегулирования кризиса Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами. Канцлер Германии пояснила, что страны ЕС должны увидеть, «как мы можем помочь друг другу, не дожидаясь решения всех 28 [членов ЕС], думая о том, что для важно для каждого из нас».

«Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения», — цитирует слова Меркель перед саммитом Bloomberg.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил озабоченность Меркель масштабом кризиса. «Мы сейчас проходим через политический кризис. Давайте стремиться к эффективному решению, потому что мы являемся гарантами сплоченности наших стран и народов», — добавил он.

На неформальный саммит, объявленный в Брюсселе, прибыли лидеры 16 стран из 28 участников ЕС. Как указывает Le Monde, от участия в переговорах отказался ряд стран, в том числе участники так называемой Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Премьер-министры данных стран объявили об этом решении 21 июня. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в частности, отметил, что, по его мнению, прерогатива организации подобных встреч должна принадлежать главе Европейского совета Дональду Туску, а не председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что на саммите будут обсуждаться «старые» варианты решения миграционного кризиса, от которого участники Вышеградской четверки уже отказались.

Разногласия на саммите проявились между периферийными странами ЕС и государствами, далекими от границ еврозоны, указывает Bloomberg. В то время как периферийные страны, в том числе Италия, настаивают на распределении мигрантов между всеми участниками ЕС и оказании расширенной помощи странам, принимающим прибывающие потоки мигрантов, другие государства, такие как участники Вышеградской четверки, отказались принимать беженцев.

Собственный план решения подобных разногласий в преддверии саммита выдвинули Макрон и премьер Испании Педро Санчес. Их идея заключается в создании закрытых центров по приему мигрантов, финансируемых всеми странами ЕС. Кроме того, французский лидер поддержал идею о введении финансовых санкций в отношении государств, отказывающихся принимать мигрантов.

Экстренное совещание стран ЕС в Брюсселе проводится в преддверии официального общеевропейского саммита, который намечен на конец июня. Целью этого саммита должно стать реформирование миграционной системы Евросоюза.