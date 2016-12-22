Вице-премьер Италии назвал Макрона высокомерным за слова о мигрантах

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами являются проявлением высокомерия, заявил итальянский вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, передает издание Corriere della sera.

Сальвини сказал, что подобная проблема возникла в том числе из-за того, что Франция не пускает мигрантов к себе. По его словам, за 4 года беженцы произвели 650 тыс. высадок на территории Италии, страна получила от них 430 тыс. запросов, а 170 тыс. мигрантов размещены в итальянских гостиницах, казармах и квартирах. При это на их содержание тратится более €5 млрд.

«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и показать щедрость фактами, открыв французские порты и прекратив отклонять женщин, детей и мужчин в Вентимилье», — заявил Сальвини.

К критике Макрона присоединился и другой вице-премьер Италии — Луиджи Ди Майон. На своей странице в Facebook он сказал, что президент Франции потерял связь с реальностью. «В Италии существует чрезвычайная иммиграционная ситуация, и она также питается Францией с непрерывными отказами на границе», — написал он, отметив, что эпоха, когда Италия «брала на себя все» закончилась.

Макрон раскритиковал Италию за отказ принимать мигрантов на встрече с премьер-министром Испании. Он также призвал вводить санкции против тех стран, которые отказываются принимать беженцев. «С нами не могут быть страны, которые получают большую выгоду от солидарности с ЕС и требуют соблюдения национальных интересов, когда речь идет о мигрантах», — заявил Макрон.

В июне судну Aquaris с 629 мигрантами на борту не разрешили причалить в Италии, власти страны направили его к берегам Мальты, но и там от беженцев отказались. В результате судно с мигрантами приняла Франция.