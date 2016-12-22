СМИ узнали о согласии Эрдогана не продлевать режим ЧП в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели на закрытой встрече в президентском комплексе в Анкаре договорились не продлевать режим чрезвычайного положения в Турции. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на источники в окружении турецкого президента.

По словам источников, встреча продлилась почти 40 минут, на ней также присутствовали премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и заместители Бахчели — Семих Ялчун, Целал Адан и Мустафа Калайци.

Режим ЧП в Турции ввели после неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году, с тех пор он регулярно продлевался. 24 июня в стране прошли досрочные выборы президента, победу на них одержал Эрдоган. Он поздравил своих сторонников с победой, поблагодарив их и Аллаха, а также пообещав «годы процветания» для Турции.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поздравили Эрдогана с переизбранием. При этом старший демократ спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф предлагал не поздравлять Эрдогана с победой на выборах, так как они была обеспечена «путем унижения оппозиции, арестов, насилия и подавления свободы прессы». В ответ пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что президент Турции не нуждается в поздравлениях Шиффа и предложил ему заткнуться.