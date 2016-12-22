Трамп и Эрдоган договорились встретиться на полях саммита НАТО в Брюсселе

Президент Турции Реджеп Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп договорились встретиться на полях саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 и 12 июля, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.
«Наш президент и президент США, господин Трамп с нетерпением ждут встречи на саммите НАТО, который состоится 11–12 июня в Брюсселе», — говорится в сообщении.
Президенты Турции и США провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах 24 июня. Также они обсудили работу по борьбе с терроризмом.
Реджеп Эрдоган победил на президентских выборах в Турции, набрав абсолютное большинство голосов. Он назвал эти выборы победой демократии и поблагодарил Аллаха. При этом Эрдоган заявил, что оппозицию в Турции и попытку госпереворота поддержали США.
Президент России Владимир Путин также поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента, отметив его «большой политический авторитет».
Досрочные президентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 24 июня.