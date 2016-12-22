Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что результаты выборов о «большом политическом авторитете Эрдогана», а также «широкой поддержке проводимого под его руководством курса».
Также президент подчеркнул поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений. Путин заявил о готовности продолжать сотрудничество ради общих интересов и обеспечения безопасности и стабильности в Европе.
Ранее глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювена сообщил о победе на президентских выборах действующего лидера страны. После обработки 97,7% бюллетеней он набрал абсолютное большинство голосов.
Эрдоган заявил, что в результате голосования победителями стали все жители страны. Сами выборы президент назвал победой демократии. Досрочные президентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 24 июня.