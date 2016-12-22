Пресс-секретарь Эрдогана призвал американского конгрессмена заткнуться

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предложил заткнуться представителю конгресса США по разведке Адаму Шиффу, добавив, что турецкий лидер не нуждается в его поздравлениях. Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее Шифф в своем Twitter призвал не поздравлять Эрдогана с победой на президентских выборах, поскольку она произошла «путем уничтожения оппозиции, арестов, насилия и подавления свободы прессы».
Досрочные президентские выборы в Турции прошли 24 июня. Избирком Турции 25 июня сообщил, что победу на выборах одержал Эрдоган. Турецкий лидер поздравил своих сторонников с победой демократии и Аллаха, пообещал Турции «годы процветания».
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поздравили Эрдогана с переизбранием.