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Пресс-секретарь Эрдогана призвал американского конгрессмена заткнуться
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Пресс-секретарь Эрдогана призвал американского конгрессмена заткнуться
Политика, 21:11
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Пресс-секретарь Эрдогана призвал американского конгрессмена заткнуться

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предложил заткнуться представителю конгресса США по разведке Адаму Шиффу, добавив, что турецкий лидер не нуждается в его поздравлениях. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее Шифф в своем Twitter призвал не поздравлять Эрдогана с победой на президентских выборах, поскольку она произошла «путем уничтожения оппозиции, арестов, насилия и подавления свободы прессы».

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Досрочные президентские выборы в Турции прошли 24 июня. Избирком Турции 25 июня сообщил, что победу на выборах одержал Эрдоган. Турецкий лидер поздравил своих сторонников с победой демократии и Аллаха, пообещал Турции «годы процветания».

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поздравили Эрдогана с переизбранием.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , американский конгрессмен , Турция , Выборы
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