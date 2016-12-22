Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах, сообщает Anadolu.

По словам Гювена, к настоящему моменту обработано 97,7% бюллетеней. Глава ЦИК отметил, что еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов. Таким образом, он по сути признал победу Эрдогана на выборах.

Также Сади Гювен заявил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-процентный барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны. Он уточнил, что речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и «Хорошей партии».

Вечером 24 июня после подсчета 96% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, однако представители оппозиции отказались признавать его выигрыш до подсчета 100% голосов избирателей. Главный конкурент турецкого лидера Мухаррем Индже тогда заявил о том, что результаты из крупнейших городов страны, где традиционно поддерживают оппозицию, еще не пришли, поэтому, по его словам, все еще возможен второй тур.