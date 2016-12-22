Вице-президент США перечислил темы переговоров Трампа и Путина

Президент Владимир Путин обсудит со своим американским коллегой экономические связи двух стран и конфликты в Сирии и на Украине. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью Bloomberg.

По его словам, стороны затронут «широкий круг вопросов», включая возможное вмешательство России в президентские выборы в США. «Он [Трамп] ранее обсудил с Путиным этот вопрос. Я ожидаю, что эта тема вновь будет поднята», — сказал Пенс.

При этом вице-президент США отказался ответить на вопрос, возможно ли возвращение России в состав «большой семерки». «Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом», — отметил Пенс.

Предстоящую встречу Путина и Трампа накануне подтвердил сам американский лидер. По его словам, переговоры с российским президентом могут пройти в Хельсинки после саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе. Ранее об этом сообщал источник издания Politico.

По словам Трампа, он намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон указывал на вопросы по возможному вмешательству Москвы в выборы в Америке и возвращению России в состав «большой семерки». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, дата и место встречи двух лидеров уже согласованы, однако их обнародуют только 28 июня согласно договоренности с американской стороной. Ушаков подчеркнул, что переговоры Путина и Трампа состоятся «в третьей стране».