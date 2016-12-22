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В МИД заявили о желании России видеть экономическую среду предсказуемой
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В МИД заявили о желании России видеть экономическую среду предсказуемой
Политика, 26 июн, 22:58
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В МИД заявили о желании России видеть экономическую среду предсказуемой

В Москве хотят, чтобы экономическая среда была предсказуемой, потрясения в ней затрагивают всех, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, говоря о «торговой войне» между США и Евросоюзом, передает «РИА Новости».

«Мы за то, чтобы экономическая среда была абсолютно предсказуемой, это является неотъемлемым условием для работы любого бизнеса», — сказал замглавы МИД. Он подчеркнул, что Россия твердо придерживается того, что конкуренция должна работать исключительно в соответствии с международным правом.

По его словам, любые потрясения в экономической среде, затрагивают всех ее участников. «Если возникают озабоченности в связи с осуществлением торгово-экономической политики, они должны решаться в соответствующих форматах», — сказал Грушко.

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С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий из стран Евросоюза, Мексики и Канады. По данным источников Reuters, также предлагается установить пошлины в 25% на ввоз в США автомобилей. Президент страны Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что американских автомобилестроителей ждут «большие новости».

Ответные пошлины ЕС будут действовать с 1 июля, в список попали продукты питания, виски, одежда, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другая продукция.

Теги: МИД , Александр Грушко
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